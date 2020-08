A cura di Mario Cardone

Su richiesta dei commercianti dell’associazione Confcommercio, il commissario prefettizio Santi Giuffré ha disposto la chiusura al traffico di via Sacra per le sere di venerdì e sabato dei tre fine settimana dei questo mese di agosto.

Evidentemente la sperimentazione precedente ha avuto esito positivo riguardo sia ai risultati economici conseguiti dai commercianti (specie quelli della ristorazione) chee ai disagi registrati dal traffico a causa dell’allungamento di alcuni percorsi. Ne consegue che l’Amministrazione comunale esaminati vantaggi e svantaggi ha deliberato di reiterare l’esperienza che oggettivamente tende a consolidarsi e che servirà di esempio quando bisognerà estendere il provvedimento anche a via Roma e a via Lepanto.

Intanto è stata recepita positivamente l’apertura all’utenza pompeiana di due parcheggi (interni all’Istituto Bartolo Longo di via Sacra) adibiti alla sosta di automobili in occasione della pedonalizzazione di via Sacra ma anche negli altri giorni della settimana.