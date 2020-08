A cura della Redazione

Elezioni comunali di Pompei, Il candidato sindaco Domenico Di Casola ricusa la lista “Campania Libera”, a sostegno dell’altro candidato Carmine Lo Sapio, perché mancherebbe - a suo parere - dell’autorizzazione ad utilizzare il simbolo da parte dei vertici regionali.

Con una nota indirizzata al commissario straordinario di Pompei Santi Giuffrè, nonché al Segretario e alla Commissione Elettorale, Di Casola “invita alla attenta verifica della delega del presentatore della Lista “Campania Libera”, se quando e come conferita dal titolare della Lista presente in Consiglio Regionale, eventualmente a provvedere all’esclusione – ricusazione del simbolo e della Lista de qua per evitare un indebito sviamento del corpo elettorale”.

E questo proprio mentre ieri Carmine Lo Sapio in una conferenza stampa presentava le liste che fanno parte della sua coalizione.