Dopo la nota diramata dall'ufficio stampa del candidato sindaco Domenico Di Casola circa una presunta irregolarità nella presentazione della lista "Campania Libera" a sostegno del candidato sindaco Carmine Lo Sapio, giunge il comunicato del responsabile degli Enti Locali per Campania Libera Ciro Cascone (foto):

“Il nostro sfidante non smette di stupirci - ha detto -. Oggi ha deciso di sostituirsi anche alla commissione elettorale. Evidentemente ha molto tempo libero. Cosa strana per un candidato sindaco che in questi giorni dovrebbe essere impegnato su più fronti, il più importante, convogliare le proprie energie sul programma per cambiare la città. Questo tipo di atteggiamento, questa attenzione compulsiva verso gli altri, denota senza alcun dubbio una debolezza di fondo, nella forma e nei contenuti.

In ogni caso, e a scanso di equivoci soprattutto per i nostri elettori, possiamo spazzare il campo dai dubbi. La lista Campania Libera sarà regolarmente presente alla competizione elettorale. Il signor nessuno può dormire sonni tranquilli o può continuare ad agitarsi. Faccia come più lo aggrada. La cosa non ci riguarda. La commissione elettorale, quella vera, non ha riscontrato nessun problema. Siamo in campo e siamo in campo con impegno senso di responsabilità.

Noi, assieme al nostro candidato sindaco Carmine Lo Sapio e all’intera coalizione stiamo lavorando alacremente per dare un nuovo corso alla città di Pompei perché questo è ciò che meritano i cittadini pompeiani: persone che abbiamo a cuore le sorti della città, che con dedizione e passione danno risposte alle esigenze di tutti. Persone pronte a mettersi in gioco con passione e competenza per cambiare il volto di una città martoriata e non di gente, impreparata, improvvisato e sprovveduta che continua a rincorrere le farfalle nel vano tentativo di distogliere l’attenzione dalle sue manchevolezze”.