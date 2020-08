A cura della Redazione

Martedì 1 Settembre ore 20,30 in via Unità D’Italia i Giovani Democratici di Pompei stanno organizzando un’iniziativa a sostengo dei candidati al consiglio regionale Giordana Mobilio e Massimiliano Manfredi.

All’evento saranno presenti Teresa Armato (consigliera d’amministrazione dell’INAIL Nazionale e Vicepresidente di Scabec nonchè ex commissario del circolo del PD Pompei) e Marco Sarracino, per la prima volta a Pompei in veste di segretario metropolitano di Napoli che insieme al segretario dei GD, Alfonso Coccoli, incontrerà gli iscritti (e non) del PD a Pompei.