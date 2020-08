A cura di Mario Cardone

Nella prima decade del mese di settembre sono previste le prime manifestazioni culturali nel Parco Archeologico di Pompei.

Nello stesso periodo è previsto un calendario di visite serali che dovrebbe contribuire ad animare l’attività turistica abituata a ben altri numeri di presenze rispetto a quelli che si riscontrano attualmente, causa il Covid-19.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere diramato un comunicato stampa con date e tematiche delle iniziative culturali che dovrebbero trovare l’apice (riguardo all’importanza degli spettacoli) nelle giornate europee.

Difatti Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa che prevede anche in Italia visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali da parte dei musei come Pompei, a cui cui si accederà con orari e costi ordinari. Inoltre, sono previste aperture serali dei musei (come Pompei) con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Saranno diramate anche comunicazioni riguardanti le norme di sicurezza e le modalità di fruizione adottate al fine di garantire la tutela della salute del personale e dei visitatori. Ciò per evitare assembramenti alle biglietterie e assicurare il distanziamento sociale, secondo la normativa e le disposizioni vigenti.