A cura della Redazione

Si è tenuto stamattina, presso la sede del Comitato Elettorale di via Lepanto, un incontro tra il candidato sindaco Domenico Di Casola e la costituente associazione Artisti Pompeiani che sarà composta da cori, gruppi e singoli artisti con lo scopo di organizzare eventi musicali che possano mettere in risalto quelle che sono le radici e le origini di ogni singolo luogo di Pompei.

Musica e cultura, dunque, fianco a fianco. Un confronto che ha sposato alla perfezione quella che è l’idea di rilancio della cultura e dell’arte di Domenico Di Casola e che si trova tra i punti cardine del suo programma elettorale.

Tantissime idee importanti, sotto questo profilo, da cui è nata la necessità, da entrambe le parti, di continuare questo percorso di confronto e di dialogo aperto, attraverso altri incontri che seguiranno sicuramente nei prossimi giorni.

“Pompei è una città che deve ritornare a vivere anche di cultura e arte - dichiara Domenico Di Casola - e, per tale motivo, bisogna mettere nelle giuste condizioni in primis gli artisti del nostro territorio affinchè esprimano al massimo le proprie potenzialità contribuendo, quindi, a quello che deve essere un trampolino di lancio fondamentale per la città. Ripartiamo - conclude - dalla cultura per sconfiggere l’illegalità e guardiamo al futuro insieme ai giovani”.