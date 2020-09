A cura della Redazione

Proclamato lo sciopero per il giorno 15 settembre di tutti i dipendenti della società Opera Laboratorio Fiorentino addetti al Parco Archeologico di Pompei.

“Lo sciopero, per l’intero turno – secondo la nota dei Cobas del Lavoro Privato - è indetto in quanto l’Azienda Opera Laboratori Fiorentini SpA da mesi sta effettuando una riduzione dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, organizzata attraverso una riduzione orizzontale dell’orario che costringe i dipendenti addetti al Parco, già economicamente provati dal mancato pagamento da parte dell’Inps delle integrazioni salariali, ad effettuare quotidianamente lunghi spostamenti per raggiungere le sede di lavoro (con i conseguenti costi di trasporto) per svolgere poche ore di prestazione lavorativa. L’azienda ha fino ad oggi ignorato le richieste dei lavoratori di ridistribuire l’orario di lavoro con una riduzione verticale che consenta di effettuare lo stesso orario di lavoro ripartito in meno giorni alla settimana”.

La nota dei Cobas conclude che “il tentativo di conciliazione in sede aziendale è stato esperito con esito negativo per mancata convocazione da parte dell’autorità compente”.