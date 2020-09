A cura di Mario Cardone

In un recente video postato in questi giorni da Alberto Robetti, leader della lista civica Alleanza per Pompei, rappresenta una vera e propria replica implicita alla diretta di Carmine Lo Sapio, antagonista di Domenico di Casola (a capo, come lui, di una coalizione di sette liste civiche) e di Angelo Di Prisco (candidato sindaco con la lista sotto il simbolo del Movimento Cinque Stelle).

Al di là degli argomenti all’origine della replica, l'ingegnere Alberto Robetti contesta all’avversario titolo, ruolo e competenza.

Robetti dà luogo a due considerazioni in merito al rapporto che lo lega al leader della sua stessa coalizione. La prima riguarda la solidarietà e la stima che esprime al candidato sindaco, Domenico Di Casola, destinato a diventare, se viene votato da più del 50% del corpo elettorale pompeiano, il sindaco di Pompei. “Il mio candidato sindaco è una persona degna di rappresentare questo Comune ed è una persona per bene” - ha dichiarato Robetti. Un’espressione del genere, per chi ha memoria politica, non ricorre spesso nelle valutazioni tra alleati nelle campagne elettorali pompeiane, di cui si conoscono i frequenti veleni tra “fratelli-coltelli”. Un’espressione del genere fa onore a Robetti perché tutti sanno che il personaggio (ex presidente del consiglio comunale) era stato fino a pochi giorni prima il rivale numero uno di Di Casola alla guida della coalizione. Ora invece Robetti si pone lealmente al suo fianco riconoscendone ruolo e carisma. Stessa cosa ha fatto, precedentemente, nei numerosi convegni elettorali in cui Robetti è stato visto al fianco di Di Casola in forma solidale e collaborativa.

Altra considerazione riguarda l’efficacia della sintesi politica tra le due anime all’interno della stessa coalizione. In questo modo la diversità, che poteva rappresentare un momento di difficoltà programmatica, si è trasformata in un punto di forza nonostante la diversa concezione della politica nazionale. I due massimi esponenti della coalizione, Di Casola e Robetti (nella foto) infatti parlano come se fossero una sola persona.