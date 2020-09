A cura della Redazione

Pubblichiamo la nota del prof. Antonio De Simone a rettifica dell'articolo a firma di Mario Cardone e relativo ad un recente convegno a cui è stato presente l'archeologo. Purtroppo non sempre si può riportare per intero un intervento di un relatore e questo puo dar luogo a facili equivoci.

"Egregio Direttore, lo scrivente Antonio De Simone, archeologo, fa presente che la citazione virgolettata riportata come propria all’interno dell’articolo citato in calce, a firma del collaboratore Mario Cardone, sul quotidiano on line da Lei diretto, e recitante in particolare «La critica di De Simone ad Osanna ha riguardato la costruzione della palazzina direzionale costruita nei pressi di Porta Stabiana. “Con quella costruzione che sembra una palazzina popolare è stata impedita la vista del paesaggio degli Scavi di Pompei lungo un tratto di transito di via Plinio”. Ha argomentato De Simone» non corrisponde alla realtà di quanto argomentato e esplicitato nell’intero suo intervento. La frase in oggetto “Con quella costruzione che sembra una palazzina popolare è stata impedita la vista del paesaggio degli Scavi di Pompei lungo un tratto di transito di via Plinio” faceva parte di un ragionamento che si è inteso ridurre semplicisticamente a un “duro attacco”. Fatto non reale perché la frase è stata estrapolata da un ragionamento più ampio nel quale si davano giusti meriti al Professor Massimo Osanna per quanto messo in atto e fatto nel Parco Archeologico di Pompei per la salvaguardia della città antica".