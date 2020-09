A cura della Redazione

Sul tema “Sulle orme di Bartolo Longo, santi e immacolati nella carità”, torna, il 1° ottobre, il Buongiorno a Maria. Dal lunedì al sabato, alle 6.30, attraverso questa accorata preghiera, i fedeli affideranno al cuore della Madre il nuovo giorno che inizia.

Le riflessioni del mese di ottobre 2020, in cui la Chiesa di Pompei celebra il 40° anniversario dalla Beatificazione di Bartolo Longo, saranno ispirate all’Esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et exsultate per riflettere sulla santità come possibilità di vita aperta a tutti gli uomini. L’obiettivo della preghiera del Buongiorno a Maria dell’ottobre di questo anno, così speciale per la città mariana, è proprio quello di ripensare al Vangelo per ripercorrere il cammino dei Santi e imparare a mettersi sulle loro orme. Nella luce dei temi che saranno sviluppati, troveremo la figura del Beato Bartolo Longo, la sua esemplarità. Perché è proprio nell’essere permeata di Vangelo del suo Fondatore che la Chiesa di Pompei trova il fondamento più solido del suo apostolato. L’intercessione del Beato la incoraggia e l’accompagna su vie nuove, adeguate ai tempi che stiamo vivendo.

Poiché le norme sanitarie prevedono di non superare un numero prestabilito di fedeli in Basilica, non volendo precludere a nessuno la possibilità di poter partecipare al momento di preghiera, non sarà possibile consentire l’ingresso.

Il Buongiorno a Maria verrà trasmesso su Tv2000, visibile sui canali 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat.

Il Santuario ha reso disponibile, sul sito www.santuario.it, il nuovo sussidio per accompagnare la recita della preghiera.