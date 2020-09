A cura della Redazione

Colpo fortunato a Pompei con il 10 e Lotto.

È qui che martedì 22 settembre è finita la vincita più alta di giornata, 50mila euro conquistati grazie a una giocata di 10 numeri (di cui 9 indovinati) in modalità "Oro", abbinata alle estrazioni serali del Lotto.

Premio identico per un giocatore di Picerno, in provincia di Potenza: anche in questo caso i numeri centrati sono stati 9 su 10, sempre in modalità "Oro", ma in una delle estrazioni frequenti.