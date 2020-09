A cura della Redazione

Carmine Lo Sapio è il nuovo sindaco di Pompei. La proclamzione è avvenua alle ore 18,35 nell'Aula consiliare del Comune della città mariana, accompagnata da un lungo applauso.

Intanto, oggi pomeriggio si era riunita la Commissione per procedere al riconteggio delle schede della sezione numero 13 di Messigno, quella in cui .lunedì erano state sospese le operazione di scrutinio.

Al termine dello spoglio, delle 5 schede non assegnate, 4 voti sono andati al candidato Lo Sapio e uno allo sfidante Domenico Di Casolla.

Nel conteggio totale Lo Sapio ha ottenuto così 7.342 voti, superando la soglia del 50 per cento.

"Per me è un grande onore indossare questa fascia tricolore - ha esordito il neo sindaco -, e dimostrerò che la saprò tenere. Ai giornalisti presenti dico di fare meno titoloni perché non c'è stato nessun giallo. C'è stata solo un presidente di sezione che non ha terminato in tempo lo spoglio ed ha rimesso il tutto alla Commissione. I cittadini saranno sempre al corrente di tutto ciò si farà al Comune, nella massima trasparenza".