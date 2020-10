A cura della Redazione

Lunedì 5 ottobre, presso i locali della "Varnelli Pizzeria Bistrot & Restaurant" di Pompei, si è svolta l'assemblea dei Giovani Democratici, aperta a tutta la comunità di ragazzi e ragazze di Pompei.

I giovani di Pompei, con le ultime elezioni comunali, hanno acquisito la consapevolezza di poter essere protagonisti della vita politica cittadina.

"Da quando sono stato eletto segretario dei Giovani Democratici - afferma il segretario Alfonso Coccoli - ho scoperto che ci sono in città tanti ragazzi e tante ragazze appassionati e pronti per mettersi in gioco per il futuro della propria città. Questo ci dà tanta forza per andare avanti, per formulare proposte e realizzare i nostri progetti. Sicuramente faremo sentire la nostra voce e nessuno potrà impedircelo".

Durante la riunione si è fatta un'analisi del voto espresso dagli elettori pompeiani e individuati sfide ed obbiettivi per il prossimo anno.