A cura della Redazione

Installazione di antenne a Pompei 5G. La parlamentare, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Virigina La Mura ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Sono vicina ai cittadini nella battaglia contro l'installazione delle antenne a Pompei - ha affermato -. Le antenne da installare, a quanto apprendo dai cittadini, sarebbero tre dislocate in altrettanti punti della città, uno dei quali corrisponde ad un'area altamente urbanizzata e un altro a via Crapolla. Del terzo non conosco ancora i dettagli. I comitati cittadini si sono riuniti per raccogliere assieme le firme e per denunciare che, a quanto risulta da un controllo dei documenti depositati in Comune, non esiste il parere preventivo dell’Arpac e le distanze con le abitazioni non verrebbero rispettate. Firmerò anche io la denuncia perché voglio essere al fianco dei cittadini e da pompeiana voglio chiarezza sul procedimento. So che il sindaco ha bloccato l’iter ed è giusto così. Qualsiasi decisione che riguarda il territorio non deve mai essere calata dall’alto, ma deve invece vedere la piena partecipazione dei cittadini che, in questo caso, non erano proprio stati avvisati sul progetto. E questo è inammissibile”.

L'installazione non riguarderebbe un ripetitore di segnale o una semplice antenna, ma una vera e propria stazione radio base che ha, quindi, dimensioni considerevoli e ad una distanza molto ravvicinata rispetto alle abitazioni.