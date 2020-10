A cura della Redazione

Proclamazione del Consiglio comunale di Pompei. Ieri, 16 ottobre, nell’Aula consiliare di Palazzo de Fusco, si è riunito - dopo circa 8 mesi - l’Assise pompeiana con la proclamazione degli eletti.

I 16 consiglieri, di cui 10 della maggioranza, più il sindaco Carmine Lo Sapio, e 6 dell’opposizione (tra cui il candidato sindaco Domenico Di Casola), sono:

Luisa De Angelis (Pompei Popolare), Stefano De Martino (Campania Libera), Giuseppe La Marca e Raffaella Di Martino (Patto per Pompei), Andreina Esposito (Amici Insieme per Pompei), Sabrina D’Amora e Raffaele Scala (Programma Democratico), Aniello Di Maria (Uniti per Pompei), Marino Veglia e Vincenzo Vitiello (Rinascita Pompei 2020), Raffaele Marra (Pompei nel Futuro), Mario Estatico e Salvatore Caccuri (Pompei Viva), Alberto Robetti (Alleati per Pompei), Angelo Calabrese (Area Moderata).

“Lunedì, 19 ottobre, proclamerò la nuova giunta – ha detto il sindaco Lo Sapio -. Sarà un esecutivo politico che saprà far fare bene il suo lavoro e confrontarsi con tutti”.