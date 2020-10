A cura della Redazione

Si è conclusa nel primo pomeriggio, la prima seduta del consiglio comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio.

Diversi gli argomenti all'ordine del giorno Così come previsto al primo punto dell'ordine del giorno si è provveduto ad esaminare le condizioni di eventuali “Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità” di Sindaco e Consiglieri per i quali non sono emersi motivi ostativi

Poi si è passati all'elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio. Al termine della votazione sono risultati eletti Giuseppe La Marca come presidente dell'Assise e Mario Estatico, come vice.

Si è svolto anche il giuramento del sindaco. Un adempimento solenne con il quale, il primo cittadino, già nel pieno dei propri poteri e funzioni, dinanzi al Consiglio comunale individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Subito dopo il giuramento, il sindaco Carmine Lo Sapio ha presentato la propria squadra di governo ai consiglieri.

Nel corso della riunione è stata nominata anche la Commissione Elettorale Comunale, che, al termine delle votazioni, risulta così composta: Giuseppe Del Regno, Raffaele Marra e Luisa De Angelis quali componenti effettivi. Supplenti invece, i consiglieri: Angelo Calabrese, Massimo Malafronte e Marino Veglia. Faranno invece parte della commissione per la revisione degli Albi dei giudici popolari presso la Corte d’Assise e la Corte d'Assise d'Appello i consiglieri Domenico Di Casola e Massimo Malafronte.

Sono stati inoltre formati i gruppi consiliari e comunicati i relativi capigruppo. Compongono il gruppo “Rinascita Pompei 2020” i consiglieri: Vincenzo Vitiello, Aniello Di Maio e Marino Veglia. Capogruppo: Vincenzo Vitiell

Assieme al Sindaco Carmine Lo Sapio, compongono il gruppo del “Partito Democratico”, i consiglieri Raffaele Scala e Sabrina D’Amora. Capogruppo, Raffaele Scala.

Fanno parte del gruppo “Patto per Pompei”, i consiglieri: Stefano De Martino, Giuseppe La Marca e Massimo Malafronte. Capogruppo: Stefano De Martino.

Il gruppo “Pompei viva, democratica e moderata” è composto dai consiglieri: Salvatore Caccuri, Angelo Calabrese e Domenico Di Casola. Capogruppo: Domenico Di Casola

Gruppo e capogruppo di “Forza Italia”, il consigliere Alberto Robetti

Gruppo e capogruppo di “Pompei Viva”, il consigliere Mario Estatico

Gruppo e capogruppo di “Noi Campani”, il consigliere Giuseppe Del Regno.

Gruppo e capogruppo di “Fratelli d’Italia”, il consigliere Raffaele Marra.

E’ stata votata all’unanimità la riattivazione dell’illuminazione pubblica nelle strade e nelle traverse con uso pubblico.

I consiglieri di minoranza, non hanno, invece, sottoscritto la mozione presentata dal consigliere Aniello Di Maio con il quale il Consiglio comunale e il sindaco si impegnano ad adottare un nuovo regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazioni nell'ambito del territorio comunale entro sei mesi. Nelle more dell'approvazione del regolamento, anche a tutela dei cittadini eventualmente esposti a campi elettromagnetici, si valuterà l'opportunità di sospendere i procedimenti amministrativi in corso. La mozione è stata sottoscritta (e approvata) dall’intera maggioranza.