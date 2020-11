A cura della Redazione

Sono solo due gli agenti della Polizia Locale di Pompei risultati positivi ai tamponi anti Covid. Personale che ora si trova in isolamento in ossequio alle disposizioni in materia di Covid.

Il Comando era stato chiuso per sospetti casi di coronavirus tra il personale della Polizia municipale ed i dipendenti sottoposti a tampone.

Nel frattempo, la sede di Piazza Schettini è stato sanificata e riaperta al pubblico.

Da questa mattina, gli agenti della Polizia Locale sono tornati già operativi.