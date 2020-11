A cura della Redazione

Ieri mattina, presso i locali dell’Ermes Cafè di Pompei, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del Partito Giovani Democratici di Pompei. A rappresentare il partito Alfonso Coccoli, Segretario dei GD, e Francesco Somma, militante dei GD.

Nell'ambito dell'incontro, sono stati elencati i principali obiettivi del gruppo politico e presentato, inoltre, il nuovo logo dei Giovani Democratici di Pompei.

“Siamo la giovanile del PD, ma conserviamo allo stesso tempo autonomia di pensiero e di azione - ha affermato il segretario Coccoli -. Siamo nati a febbraio e la segretaria è 11 membri. Abbiamo già partecipato al congresso cittadino, metropolitano e regionale. Il gruppo è formato da ragazzi di Pompei, appartenenti a tante associazioni presenti sul territorio. La nostra attività per ora si è concentrate in particolar modo alla campagna elettorale. Abbiamo, inoltre, sostenuto Massimiliano Manfredi alle elezioni regionali, il quale ha raccolto 209 voti a Pompei. A causa del Covid, abbiamo avuto una sola possibilità di incontraci in presenza.

GLI OBIETTIVI DEL PARTITO. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare l’azione politica facendo leva sul nostro entusiasmo. Vogliamo trovare spazio all’interno del contesto politico pompeiano e non solo. Il Covid ci ha messi in ginocchio ma dobbiamo assolutamente rialzarci. Per fortuna facciamo parte dell’Europa che attraverso i recovery fund sta sostenendo l'economia italiana. Svolgeremo un lavoro di vigile sorveglianza sul lavoro dell’amministrazione comunale di Pompei. Cercheremo di aiutare e di individuare eventuali problemi sul territorio e proporre soluzioni concrete e ambizios, all’altezza del nome di questa città. Abbiamo l’obiettivo di formare una nuova classe politica composta da ragazzi e ragazze di Pompei attraverso il progetto Scuola-Partito. Vogliamo promuovere la circolazione di idee e di opinioni. Vogliamo fornire una bussola per orientarsi durante questo periodo storico difficilissimo. Voglio lanciare un appello a tutti i ragazzi che sono interessanti al mondo della politica. Questa sarà la casa di alcuni valori fondamentali: riformisti, progressisti, europeisti e ambientalisti. Dobbiamo valorizzare il passato ma non commettere più gli stessi errori. I giovani democratici dovranno essere uno strumento per trasformare la città più a misura d'uomo. Dobbiamo affiancarci ai più deboli e a tutti colori che subiscono ingiustizie. Dobbiamo unire le nostre forze con tutti coloro che vogliono un pianeta salubre e per uno sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di partecipare a ogni tornata elettorale. Abbiamo fatto un sondaggio sul territorio circa la volontà dei ragazzi di fare politica: la risposta è venuta soprattutto dalla fascia di età dai18 ai 26 anni. Quindi - ha concluso il segretario - vogliamo allargare il nostro partito ai ragazzi delle scuole e ai giovani imprenditori”.

IL SONDAGGIO DI GIOVANI DEMOCRATICI. “La politica territoriale, in questo momento, deve attivarsi ancora di più - ha sottolineato Francesco Somma -. La politica sta subendo un’innovazione tecnologica giusta negli ultimi anni. Noi abbiamo fatto questo esperimento di politica partecipativa per avvicinare i giovani scettici verso questa politica distorta. “Young people for the city” è il nome del sondaggio. I giovani devono prendersi la scena politica con tutti i loro strumenti e noi cercheremo di dare una grossa mano. Per quanto riguarda il sondaggio, abbiamo ricevuto 89 risposte e la maggior parte dei partecipanti abitano nel centro città (58,4%), 41,6% invece coloro i quali abitano in periferia. Una percentuale altissima di risposte (80,9%) ha dato piena adesione ad iniziative sociali per migliorare il territorio, come ad esempio ripulire una zona degradata. Anche il tema scuola-partito ha avuto una maggioranza di risposte positive. Il 64% dei votanti è favorevole ad arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso seminari e/o scuole interattive sul tema della politica. Praticamente tutti coloro che hanno preso parte al sondaggio hanno votato per la creazione di un’applicazione per segnalare i disservizi sul territorio. Purtroppo, abbiamo riscontrato una bassa percentuale rispetto all’interesse per la politica e sulla partecipazione politica giovanile a Pompei. Il nostro obiettivo - ha concluso Somma - è proprio quello di riprenderci l’interesse di queste persone. Dobbiamo alzare assolutamente queste percentuali".

A conlusione della conferenza stampa, ha ripreso la parola il segretario Coccoli: “Cosa offrono i Giovani Democratici? Alcune volte si fa confusione tra forum dei giovani e il nostro partito. Noi siamo un gruppo politico e il nostro obiettivo è quello di formare politicamente i ragazzi. L’obiettivo è quello poi di confrontarci con figure politiche nazionali e internazionali. Oltre Francesco Somma, all’interno del nostro gruppo ci sono altre figure professionali che metteranno in gioco le loro conoscenze per crescere. Speriamo che nel Partito Democratico di Pompei possa tornare la serenità e l’unità. Noi Giovani Democratici puntiamo proprio a far tornare questa unità all’interno del partito. Alle nostre riunioni hanno partecipato circa 20 giovani, mentre agli incontri si sono presentate oltre 100 persone tra cui 60/70 ragazzi di Pompei. Oggi noi presentiamo anche il nostro logo. Al suo interno vi è rappresentato il Vesuvio con gli scavi e il Campanile, con la Basilica, ovvero cultura e fede. E proprio su questi due simboli che si basa la nostra economia, attraverso il turismo. Concludiamo con gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e a tutta l’amministrazione comunale".