A cura della Redazione

La situazione nel Comune di Pompei al 6 novembre.

Nella giornata di ieri, si sono verificati 2 nuovi casi e 5 guariti.

Vista la comunicazione dell'Asl in merito alle 4 persone non residenti a Pompei, queste sono state sottratte ai positivi attuali, portando così il loro numero a 196. In tutto si sonoi ammalati 281 cittadini, con 76 guariti e 9 decessi.