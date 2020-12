A cura della Redazione

“Pochi mesi che però sembrano già anni. Abbastanza comunque per gettare la basi del cambiamento e della rinascita della città di Pompei che sarà tangibile e definitiva nel 2021”.

È il commento del sindaco Carmine Lo Sapio nella conferenza di fine anno con cui, l'Amministrazione Comunale ha salutato gli organi di informazione. Un appuntamento a cui ha preso parte anche il consigliere regionale, e capogruppo Pd, Onorevole Mario Casillo: segno concreto della sinergia e dell'azione programmatica che vede la Regione Campania al fianco della città di Pompei, oggi e in futuro.

“In occasione dell'inaugurazione del cantiere per la ristrutturazione di via Lepanto, io e il Presidente De Luca - ha affermato l’onorevole Casillo - ci siamo assunti l'impegno per la realizzazione del Palazzetto della Sicurezza nei locali dell’ex Pretura e siamo entrambi determinati a tenervi fede. Ma i piani per il 2021 sono tanti e ricchi – ha continuato il capogruppo Pd - e passano per il disinquinamento del Fiume Sarno con l’eliminazione degli scarichi nel fiume e negli affluenti, nonché per la rimozione degli allagamenti”. “L’onorevole Casillo – ha sottolineato il sindaco Lo Sapio – è a tutti gli effetti un cittadino di Pompei e il suo impegno e la sua dedizione al territorio è encomiabile. La mia amministrazione è partita solo tre mesi e due giorni fa, ma in poco tempo siamo riusciti a risolvere criticità che si trascinavano da anni. In solo dieci giorni abbiamo risolto il problema della Polizia Locale il cui comando è rimasto chiuso per anni di pomeriggio. Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti non solo a potenziare i turni, ma a tenere gli agenti operativi fino a mezzanotte. Abbiamo avviato la manutenzione e gli adeguamenti negli edifici scolastici, abbiamo messo in moto la macchina della solidarietà con una forza travolgente, avviato la manutenzione del verde pubblico e ridato, finalmente, decoro alla piazza. Abbiamo messo un punto alla questione del cimitero perché, finalmente, è stato completato l’iter per la realizzazione dei loculi e, nei primi mesi del 2021, avvieremo anche gli atti per avviare i lavori alla Chiesa Madre. Infine, proprio questa mattina – ha continuato il primo cittadino – abbiamo approvato il bilancio di previsione. Una cosa senza precedenti per il Comune di Pompei e per i Comuni in generale che, solitamente, lo approvano a maggio o, addirittura, a settembre. Noi lo abbiamo fatto il 31 dicembre in modo da poter essere immediatamente operativi già dal 1 gennaio. Lasciatemi dire – ha concluso lo Sapio – di essere particolarmente orgoglioso di quanto fatto finora e del clima di entusiasmo che siamo riusciti a portare in città e a Palazzo De Fusco, tra i dirigenti e i dipendenti tutti. Voglio concludere questa conferenza di fine anno con un pensiero ai miei cittadini, agli operatori del turismo e a tutto l'indotto che ci gira intorno, fermi da un anno a causa della crisi economica scaturita dall’epidemia da Covid 19 con l'auspicio che i motori del turismo, si mettano presto in moto.

Faccio gli auguri a tutti i pompeiani, ribadendo loro ancora una volta, e non mi stancherò di sottolinearlo in ogni occasione utile, di continuare a tenere alta la guardia. Stiamo attenti. Iniziamo a vedere la fine di questa terribile pandemia, ma non è finita. Più stiamo attenti, prima ricominceremo a riappropriarci degli spazi e della vita. Fatelo per voi stessi, per i vostri cari e per i bambini. In quest’anno, ho dovuto a malincuore chiudere più volte le scuole, ma non l'ho mai fatto a cuor leggero perché so quanto è difficile tenere chiusi in casa i bambini e domare le loro incontenibili energie. Ma dobbiamo continuare sulla strada del rigore e della responsabilità se, davvero, vogliamo che il 2021 sia un anno migliore per tutti”.