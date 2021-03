A cura della Redazione

È di questa mattina l'ordinanza n. 47 a firma del vicesindaco Andreina Esposito con cui viene bloccata l'installazione sul territorio comunale delle antenne 5G.

Con l’ordinanza si vieta a chiunque la sperimentazione o l'installazione del 5G sul territorio di Pompei in attesa dell'approvazione di un regolamento che verrà approvato dal consiglio comunale, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di 5G.

Il fine è contenere il più possibile l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici individuando per questo siti specifici e applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea.

Il regolamento terrà conto anche delle valutazioni avviate degli uffici interni e non ancora concluse, nonché delle linee guida aggiornate ed emanate dagli organismi nazionali di tutela della salute e dell'ambiente che si baseranno su dati scientifici più aggiornati tra i quali, la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International “Agency for Research on Cancer”.

Lo stop all'installazione di antenne e ripetitori 5G mira a salvaguardare la cittadinanza da un eventuale pericolo e a tutelare la salute e l’incolumità pubblica in attesa di maggiori dati scientifici in merito alla nuova e controversa tecnologia di comunicazione.