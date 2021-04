A cura della Redazione

Iniziati i lavori di restyling della strada provinciale via Carrara.

Come annunciato nei mesi scorsi dagli assessori Raffaella Di Martino e Ciro Cascone, in sinergia con la Città Metropolitana e l'assessore metropolitano ai Lavori Pubblici, Raffaele Cacciapuoti, questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento della strada provinciale via Carrara.

Le opere consinstono nel rifacimento del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché l’installazione delle bande sonore laddove necessario.