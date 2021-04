A cura della Redazione

Ha aperto oggi i battenti il micronido comunale di via Scacciapensieri "Fiocchi e Balocchi".

Sei i bambini (a fronte di una capacità complessiva di 11) che, già da oggi hanno varcatola la struttura comunale destinata ad ospitare i bambini da 0 a 36 mesi.

Quella del micro-nido è una tipologia di spazio di accoglienza molto recente, quindi ancora poco diffusa: una vera e propria novità sul panorama comunale.

Rispetto agli asili nido tradizionali differiscono da questi per pochi, ma significativi aspetti. Innanzitutto, i micronidi ospitano solo bambini fino a 36 mesi, che si trovano, quindi, in una fase precedente alla scuola dell’infanzia. Il ristretto numero di iscritti rappresenta un vantaggio dal punto di vista dell’attenzione e della cura. Dovendosi occupare di un numero inferiore di bambini gli educatori avranno la possibilità di seguirli in una maniera più accorta e precisa. Dal punto di vista didattico, invece, i programmi dei micro nidi non sono diversi da quelli degli asili tradizionali e anche le attività che vengono organizzate, le tempistiche che scandiscono la giornata e la somministrazione dei pasti sono simili.

Per ulteriori informazioni e in merito alla presentazione delle domande, è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero 081.8576256