A cura della Redazione

A Claudio Baglioni, cittadino onorario della città di Pompei, sono giunti, ieri, gli auguri personali del sindaco Carmine Lo Sapio, dell’Amministrazione comunale e della comunità pompeiana per il suo settantesimo compleanno.

Artista di sopraffina visione e sensibilità, la sua ultra cinquantennale carriera è costellata di prestigiosi riconoscimenti, premi e traguardi. Le sue canzoni, con oltre sessanta milioni di dischi venduti, sono diventate icone per diverse generazioni.

Nell’agosto del 2000 ha deciso di far partire proprio da Pompei il tour acustico "Sogno di una notte di note", che lo ha visto esibirsi nei luoghi d’arte più ricchi di storia e fascino del nostro Paese. Le prove generali di quel tour si tennero, per diversi giorni, al teatro “Di Costanzo - Mattiello”.

Nell’ottobre del 2008 ritornò a Pompei per ricevere la cittadinanza onoraria alla luce del suo impegno per le politiche di integrazione culturale. Al termine della cerimonia, per ringraziare e salutare i suoi nuovi ‘concittadini’, i