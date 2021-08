A cura della Redazione

Nessun calo dovuto all'obbligo scattato il 6 agosto di esibire il green pass, ma al contrario un aumento di visitatori nel parco archeologico di Pompei. Se infatti nel week scorso erano stati 11.034 gli ingressi, in questo fine settimana sono saliti a 13.189.

Nel dettaglio sabato 31 luglio avevano visitato gli scavi in 5.161 e domenica 1 agosto in 5.873. Invece sabato 7 agosto, con il green pass da esibire all'ingresso, sono entrati in 6.178, domenica 8 agosto in 7.011.