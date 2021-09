A cura della Redazione

A Pompeii i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, durante un controllo stradale, hanno identificato ed arrestato Antonio Iervolino di Poggiomarino, 26 anni, già noto alle Forze dell'ordine

L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso in via Sacra in violazione degli obblighi imposti in compagnia di un 20enne incensurato e di un pregiudicato 25enne.

Questi 2 sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di 1 sfollagente telescopico, di 1 tirapugni e di 2 coltelli.

Lo Iervolino è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito abbreviato.