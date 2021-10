A cura della Redazione

Dopo gli episodi di violenza dello scorso weekend, il sindaco Carmine Lo Sapio questa mattina ha incontrato a palazzo De Fusco a Pompei tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio.

Una riunione, a cui hanno preso parte anche il dirigente e il funzionario del Suap, nel corso della quale è stato fatto un punto della situazione e l’Amministrazione ha raccolto indicazioni e suggerimenti da parte delle Forze dell’Ordine per mettere un freno, per quanto di propria competenza, agli episodi di violenza spesso legati alla movida.

Diverse le iniziative che verranno messe in campo già dal primo pomeriggio, a cominciare dall’emanazione di alcune ordinanze sindacali con le quali verrà imposta un’ulteriore stretta alla vendita di alcolici e superalcolici in determinati orari e verranno chiuse alcune piazze cittadine, iniziando da Falcone e Borsellino, per rafforzare l divieto di assembramento.

Le Forze dell’Ordine, Polizia Municipale in testa, vigileranno in modo molto più incisivo e con un presidio costante, affinché il divieto di transito dei motorini, emanato nei mesi scorsi, venga fatto rispettare in maniera ancora più puntuale. Disposto anche un rafforzamento della videosorveglianza grazie alla quale tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio potranno avere sotto controllo un’area più vasta della città

Allo studio anche un’integrazione al regolamento della Polizia Municipale per l’introduzione di un Daspo urbano per arginare il fenomeno delle lucciole. Un punto che - assicura il primo cittadino - verrà discusso già nel prossimo Consiglio comunale.

Nel pomeriggio, inoltre, al fine di arginare l’endemica carenza di personale tra le fila della Polizia Municipale, il primo cittadino Carmine Lo Sapio, incontrerà il dirigente degli Affari Generali per accelerare il più possibile l’assunzione di nuovi agenti.