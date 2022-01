A cura della Redazione

Rapina impropria. Con questa accusa è stato arrestato un cittadino serbo, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo, lo scorso 7 agosto, avrebbe infranto i finestrini di una auto parcheggiata in via Colle San Bartolomeo a Pompei, nelle vicinanze della clinica MariaRosaria, impossessandosi di alcuni beni custoditi nella vettura.

Gli agenti del Commissariato di Pompei, dopo aver ascoltato alcuni testimoni che avevano assistito alla scena, hanno potuto contare, per le loro indagini, anche su un filmato girato con il telefonino da un residente, il quale aveva tentato di far desistere il malvivente, ricevendo in cambio minacce da quest'ultimo.

Il ladro è stato rintracciato presso il campo rom di Giugliano in Campania e condotto al carcere di Poggioreale, su disposizione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata che ha accolto la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura oplontina.