A cura della Redazione

Si allarga platea per i pacchi alimentari destinati alle famiglia indigenti di Pompei. Quaranta nuovi nuclei familiari (oltre ai 310 già serviti) potranno usufruire della misura di sostegno alla fragilità sociale attraverso un bando ex novo che verrà pubblicato a breve.

“Un residuo di spesa del bando precedente ci ha concesso di estendere il sostegno alimentare a quaranta nuove famiglie in difficoltà - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Mazzetti -. Ad oggi sono ben 350 i nuclei familiari che vivono un disagio socio economico a cui mensilmente viene distribuito il pacco del Banco Alimentare contenente alimenti di prima necessità. Una platea significativa - presoegue Mazzetti - specchio dell’attenzione che questa Amministrazione riserva alle famiglie in situazioni di disagio sociale soprattutto in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Non a caso, al momento del nostro insediamento, i nuclei familiari destinatari della misura erano solo 230 a fronte dei 350 attuali a cui siamo progressivamente arrivati”.

L’ultimo incremento è stato deciso con una delibera giunta che ha rimpinguato i fondi destinati al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” attuato dal Comune di Pompei e dal Banco Alimentare della Campania. Dopo il via libera della giunta, il Dirigente e gli uffici competenti emaneranno un nuovo bando per individuare le quaranta nuove famiglie beneficiarie.

Nel frattempo, sempre sul fronte delle Politiche Sociali, è stata attivata dal Comune di Pompei una nuova pagina Facebook dedicata.