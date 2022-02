A cura della Redazione

Al Plesso “Capoluongo” di piazza Schettini a Pompei, dalle 9 di questa mattina, e fino alle 18, il Comune mariano e l’Asl Napoli 3 Sud hanno organizzato il secondo open day vaccinale pediatrico, rivolto ai bambini della fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Si è dimostrato di essere, nuovamente, un hub di riferimento non solo per gli alunni di Pompei, che hanno effettuato la prima dose lo scorso 8 gennaio, ma anche per quelli dei Comuni limitrofi.

La garanzia di fiducia si è rivelata essere il lavoro svolto dai pediatri, grazie ad una rete di coordinamento istituita dal vicesindaco e assessore alla Sanità del Comune di Pompei, la pediatra Andreina Esposito. La consigliera comunale, con delega all’Istruzione, Pina Piede Palumbo, ha raccordato tutto l’aspetto organizzativo inerente il polo scolastico, trovando ampia disponibilità della dirigente scolastica Carmen Guarracino, che ha messo a disposizione, per la seconda volta, i locali del Plesso di pizza Schettini.

Di sostegno psicologico è stata la presenza degli animatori che hanno distribuito palloncini e zucchero filato. Una iniziativa predisposta dall'assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Mazzetti.

“Abbiamo voluto ricreare il clima accogliente e giocoso del precede te appuntamento – ha spiegato il sindaco Carmine Lo Sapio –. È fondamentale evitare ogni possibile trauma ai bambini. Così, anche per la seconda dose, i piccoli, che hanno dimostrato di possedere un coraggio superiore agli adulti, hanno ritrovato l’ambiente confortevole di gennaio. Ho constatato, con gioia e sorpresa, che molti genitori, che hanno dato forfait nel primo open day pediatrico, si sono presentati quest’oggi. Hanno dimostrato, così, di aver ben compreso che la strada del vaccino è l’unica percorribile per uscire dall’emergenza pandemica, e ritornare alla normalità. Ringrazio, nuovamente, il dottor Antonio Coppola, il responsabile vaccinazioni dell’Asl Napoli 3 Sud. E’ solo grazie al suo supporto che il Comune di Pompei ha la possibilità di organizzare gli open day nelle scuole", ha concluso Lo Sapio, che poi ha evidenziato come nel giro di un mese, i positivi siano passati dagli oltre 100 al giorno a poco più di 25. E ciò anche è soprattutto grazie ai vaccini.

L’organizzazione è avvenuta sotto la supervisione della polizia municipale.

Genitori e bambini erano in fila già dalle 7 di questa mattina, a dimostrazione del desiderio di ritornare alla normalità.

Importante il supporto dei pediatri, in particolare della dottoressa Antonella Macedonia che, in maniera spontanea, si è prestata ad inoculare i vaccini ai bambini, così da creare una seconda postazione.

Infine, il medico dell’Asl, per mettere a proprio agio i vaccinandi, ha confidato loro di aver somministrato la dose anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e al presidente emerito Giorgio Napolitano.