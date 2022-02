A cura della Redazione

Buoni spesa Covid, prorogata di una settimana la scadenza del bando a Pompei.

Al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini al bando per l’erogazione dei Buoni Spesa una tantum destinati alle famiglie maggiormente colpite dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare di una settimana il termine di scadenza del bando.

Il nuovo termine per presentare la domanda (che va compilata esclusivamente on line) è fissato per le ore 10:00 del 28 febbraio 2022.

I buoni saranno assegnati per singolo nucleo familiare pertanto può presentare richiesta un solo componente per famiglia. In caso di più domande, sarà considerata come valida solo la prima istanza pervenuta dallo stesso nucleo familiare.

Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l’impossibilità, per il nucleo familiare, di disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e di prima necessità.

La domanda va presentata online compilando il format presente sul sito internet del Comune di Pompei all’indirizzo https://pompei.cooplimpronta.it/

Per un supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile contattare il numero 081.18088862, attivo tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 08:30 alle ore 20:00.

Per poter presentare l’istanza, almeno un componente del nucleo familiare deve:

Versare in condizioni di difficoltà socio-economiche a causa dell’emergenza COVID-19;

Essere residente nel Comune di Pompei e che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha fatto richiesta presso l'Ente del medesimo sostegno di cui alla presente domanda;

Per i cittadini di stati aderenti e non aderenti all'UE essere in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno valida (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) o in corso di rinnovo comprovato da apposita documentazione e con residenza nel Comune di Pompei;

Nessuno degli altri componenti del nucleo familiare deve aver fatto richiesta presso codesto e altri Comuni del medesimo sostegno di cui alla presente domanda;

Nessuno dei componenti dispone di liquidità tale da poter provvedere adeguatamente al sostentamento del nucleo familiare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;

Di avere un indicatore ISEE (ISEE 2022 o ISEE corrente valido) che non supera i 9.360 euro.

E’ possibile consultare il bando completo, clicca qui.