Una preghiera dinanzi al Santuario di Pompei per zittire le armi e riportare la pace e sostenere, spriritualmente, la popolazione ucraina, in queste ore drammatiche in cui è pesantemente afflitta dallo scoppio della guerra portata dalla Russia.

"I giovani chiedono la pace" è lo slogan che accompagna l'iniziativa, rivolta a credenti e non, promossa da Don Ivan Licinio. Un messaggio di speranza indirizzato alle nuove generazioni che, per fortuna, non hanno vissuto gli orrori della guerra.

L'appuntamento, in piazza Bartolo Longo, è fissato alle ore 20.

«Portate con voi una candela - l'appello di Don Licinio -. Con la pace vincono tutti, con la guerra perdiamo tutti. Termini subito questa follia»