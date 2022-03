A cura della Redazione

È stato pubblicato il bando per accedere alla distribuzione mensile del pacco alimentare come sostegno alle famiglie in difficoltà economica.

La domanda va presentata esclusivamente on line compilando il format all’indirizzo https://bit.ly/36ZNnkM. La scadenza del bando è fissata per le ore 18:00 del giorno 16 marzo.

Per un supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile contattare il Centralino Attivo - 081.18.08.88.62 tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 08:30 alle ore 20:00.

I beneficiari sono i nuclei familiari e le persone sole che:

- risiedono nel Comune di Pompei alla data di pubblicazione dell’Avviso;

- sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno da almeno un anno;

- coloro che non ricevono analogo sussidio da altri Enti e/o Organismi del 3° Settore.

Possono presentare la domanda di partecipazione anche i cittadini che percepiscono ulteriori sostegni pubblici. Tuttavia, nell’individuazione dei beneficiari, sarà data priorità a coloro i quali non percepiscono alcun sostegno pubblico.

Qualora il numero di domande superasse le risorse disponibili, si procederà a formulare una graduatoria in base al punteggio determinato per ogni nucleo familiare. I criteri per la composizione della graduatoria sono specificati nel bando consultabile in maniera integrale all’indirizzo https://bit.ly/3tpwK9M.

In caso di parità nel punteggio, sarà data priorità al:

- Valore ISEE inferiore

- Maggior numero di minorenni

- Maggior numero di componenti totali

Una volta stilata, la graduatoria sarà valida per 12 mesi dalla data di approvazione.