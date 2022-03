A cura della Redazione

Divieto di dimora a Pompei: è la misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo, A. A., accusato dei reati di stalking, lesioni aggravate e calunnia.

Le indagini, svolte dagli agenti di Polizia di Pompei, hanno permesso di accertare le condotte reiterate dell’indagato che aveva iniziato a perseguitare una donna residente nello stesso condominio, alla quale rivolgeva continuamente numerose ingiurie e minacce di morte.

In un’occasione, l'aveva anche colpita con un bastone in legno, causandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’indagato si è reso responsabile, inotlre, dei reati di lesioni verso il marito della donna oggetto della sua persecuzione e, nei confronti di entrambi, di calunnia per aver sporto denuncia contro di loro per percosse e lesioni, pur sapendoli innocenti.

Il Gip ha ritenuto necessario emanare il provvedimento cautelare al fine di evitare il protrasi della condotta dell'indagato, che avrebbe potuto evolvere pericolosamente.