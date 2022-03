A cura della Redazione

I marciapiedi di via Ripuaria (lato sud dalla rotatoria di via Morese all’incrocio con la Statale Sorrentina 145), via Colle San Bartolomeo, via Nolana (area palazzine Ina Casa), traversa Vittorio Emanuele, via Bartolo Longo e piazza Immacolata versano in condizioni tali da richiedere continui interventi per questioni legate sia alla fruibilità pedonale che al decoro urbano.

La Giunta di Pompei, guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, mette fine agli interventi tampone, investendo 150mila euro dalle casse comunali per avviare azioni mirati prettamente a sanare situazioni di emergenza.

“Risultano necessari ed urgenti, su diversi marciapiedi comunali, degli interventi di manutenzione straordinaria di natura più consistente e preventiva, sia per evitare condizioni di peggioramento nel tempo, sia per garantire quanto prima la percorribilità in piena sicurezza dei tratti pedonali interessati dai dissesti - dice Lo Sapio -. Pertanto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica volto ad avviare i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei piani pavimentali dei marciapiedi gravemente deteriorati delle strade cittadine di via Ripuaria, via Colle San Bartolomeo, via Nolana, traversa Vittorio Emanuele, via Bartolo Longo e piazza Immacolata”.