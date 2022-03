A cura della Redazione

Ieri, sabato 12 marzo, c’è stato l’avvistamento di un lupo in via Macello a Pompei. L’animale girovagava smarrito come se avesse perso l’orientamento. Si è anche fermato per un attimo davanti all’obiettivo del fotografo, poi è andato via senza una meta.

Sono stati subito allertati i vigili urbani e chiamato il numero 1515 per un intervento delle guardie ambientali.

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti segnalazioni di lupi un po’ troppo confidenti che si avvicinano sempre di più ad aree abitate. I lupi ormai vivono stabilmente in territori prossimi anche alle grandi città. Sono presenti un po’ ovunque in Italia e si stanno moltiplicando le segnalazioni di lupi che si avvicinano alle abitazioni.

Intanto sui social sono molti i messaggi che chiedono di aiutare il lupo in modo da evitare che gli possa accadere qualcosa per mano di qualche sconsiderato.

