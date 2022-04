A cura della Redazione

In occasione del primo anniversario dell'inaugurazione del C'entro Pompei, martedì 3 maggio (ore 20.30) ci sarà una vera e propria festa in un luogo particolare: l'arena della Fonte Salutare. "Vogliamo illuminare di gioia i luoghi dell'aggregazione giovanile a partire da quelli nelle prossimità del C'entro e per questo abbiamo scelto l'arena della Fonte Salutare per il primo neon party a Pompei", scrive Don Ivan Licinio, promotore dell'iniziativa che coinvolge i ragazzi della Pastorale Giovanile culminata nella istituzione di un centro di aggregazione, di socialità e di cultura ubicato in piazza Schettini.

Un momento di musica e di intrattenimento durante il quale ogni partecipante si vestirà di luce grazie al body painting e ai neon kit distribuiti gratuitamente. Ad animare la festa ci saranno il dj set di Luca Serrapica e le canzoni del giovane cantautore Pierluigi Russo, in arte Parrelle.

Durante il neon party verranno illustrati i progetti avviati in questo primo anno del C'entro e "presenteremo tutte le idee che abbiamo per continuare a mettere i giovani al centro! Vi aspetto per fare festa insieme: più siamo e più luce faremo!", ha concluso Don Licinio.