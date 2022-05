A cura della Redazione

Grande appuntamento con la musica a Pompei. Patti Smith, cantante, cantautrice e poetessa statunitense, sarà in concerto al Teatro Grande degli Scavi archeologici (piazza Esedra).

L'appuntamento per tutti i fan della rocker, che hanno ascoltato negli anni canzoni indelebili come "Because the night", "Dancing barefoot", "People have the power", è per il prossimo 26 luglio.

Quella di Pompei è la prima tappa del tour italiano della Smith. Il 27 luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 29 luglio al Tecnoparco di Verbania e il 31 luglio a Cervia, in piazza Garibaldi.