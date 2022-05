A cura della Redazione

Il sindaco della CIttà Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della seduta del Consiglio Metropolitano di ieri, ha assegnato le deleghe ai componenti dell'Assemblea.

A Carmine Lo Sapio, primo cittadino di Pompei, sono state affidati i settori Attività Produttive, Turismo, Piccole e medie imprese e Artigianato, SUA (Stazione Unica Appaltante) e Parco Nazionale del Vesuvio. In tutto, sono 17 i consiglieri delegati.

Dopo aver comunicato le deleghe, il primo cittadino metropolitano ha illustrato all’Aula il Programma di mandato per i prossimi 5 anni. Realizzazione dei progetti PNRR, scuole moderne, una rete stradale sicura, transizione ecologica e smart city gli obiettivi principali che ispireranno l’azione politica dell’amministrazione. E poi, ancora, tutela e promozione del territorio e della risorsa mare, valorizzazione del patrimonio dell’Ente, cultura e turismo 4.0, una mobilità adeguata a un’area metropolitana europea, il tutto da realizzare attraverso l’efficientamento organizzativo della macchina amministrativa e la gestione integrata dei servizi.

"Su alcune materie, quali PNRR e cultura, ad esempio, come ha già fatto al Comune di Napoli, Manfredi ha dichiarato di aver "deciso, invece, di tenere per me le deleghe perché ritengo che siano settori strategici dal punto di vista del peso che noi dobbiamo avere nella negoziazione nazionale e, quindi, a mio avviso è opportuno che sia il Sindaco, con il suo pieno mandato, l’interlocutore del Governo nazionale”.