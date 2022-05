A cura della Redazione

Si terrà domani, 18 maggio, alle ore 11, presso la sede del Settore Affari Generali e Finanziari del Comune di Pompei, in piazza Schettini n. 4, il sorteggio degli scrutatori per i 5 referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno. Si tratta di una scelta precisa adottata dall'Amministrazione comunale che ha dunque optato per la selezione "a caso" anziché procedere alla nomina da parte della Commissione Elettorale (come prescrive la legge). A Torre del Greco, ad esempio, si riunirà quest'ultima il prossimo 20 maggio per provvedere a nominare i componenti del seggio.

L'estrazione dell'albo avverrà tramite sorteggio pubblico, al quale potranno assistere di persona al massimo 10 cittadini. Sarà possibile seguire le operazioni anche on line, tramite diretta streaming.

Le sezioni elettorali a Pompei sono 24, in ciascuna ci saranno 3 scrutatori coordinati dal presidente di seggio affiancato dal segretario.

Il compenso per gli scrutatori è fissato, in questa tornata, a 192 euro. L'importo base che viene corriposto è infatti di 104 euro, al quale si aggiungono 22 euro per ogni scheda oltre la prima (in tal caso, 4).