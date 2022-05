A cura della Redazione

Job Meeting al Centro per l'Impiego di Pompei. L'8 giugno prossimo, presso la sede di via Mazzini nella città mariana, ci sarà una giornata dedicata all'acquisizione dei curricula da parte di una azienda del settore turistico/alberghiero ubicata proprio a Pompei. Per i candidati vi sarà poi la possibilità di procedere a un colloquio conoscitivo al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di eventuali assunzioni.

I profili profesisonali ricercati sono:

- Aiuto cuoco di ristorante (con esperienza), requisiti: preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma professionale alberghiero;

- Addetto alla reception negli alberghi (con esperienza), requisiti: preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni, possesso di diploma professionale alberghiero, necessarie conoscenze informatiche e conoscenza delle lingue inglese e francese;

- Cameriere ai piani (con esperienza), requisiti: preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma di istruzione secondaria superiore;

- Cameriere di sala (con esperienza), requisiti: preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma professionale alberghiero;

- Lavapiatti, requisiti: preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 5 giugno 2022 all’indirizzo e-mail [email protected], indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.