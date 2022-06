A cura della Redazione

L'Asl NA 3 Sud, in collaborazione con il Comune di Pompei, organizza la giornata delle prevenzione "Pienz' a salute".

Domenica 12 giugno, in piazza Bartolo Longo, nelle adiacenze di Palazzo De Fusco, sede del Comune, sarà presente il personale dell'Azienda sanitaria per effettuare pap test (donne 25-29 anni), pap test HPV DNA (papilloma virus - donne 30-64 anni), prenotazione mammografie (donne 45-69 anni) e distribuzione kit colon retto (uomini e donne 50-74 anni).

Inoltre, i cittadini potranno rivolgersi allo sportello informativo per avere supporto e informazioni sul programma "home visiting", sui "primi 1.000 giorni" dei nostri bambini, sul calendario vaccinale in età pediatrica, sulla vaccinazione HPV, per consulenza psicologica e sociale al Consultorio InContra e sulle dipendenze e sul gioco d'azzardo patologico.

L'appuntamento è dalle ore 9 alle 18.