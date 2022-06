A cura della Redazione

Premiati a Napoli gli istituti scolastici vincitori del concorso promosso dalla Direzione regionale campana dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto Fisco e Scuola.

L'obiettivo del contest era promuovere tra i cittadini più giovani la cultura della partecipazione e una maggiore consapevolezza sull’importanza della contribuzione per i servizi alla collettività. Le scuole partecipanti hanno elaborato un progetto di valorizzazione della propria città, illustrando le proposte con manifesti, fumetti, video e altre forme espressive. Sei gli istituti scolastici premiati, due per ciascun ordine e grado: per le scuole primarie, l’Istituto Comprensivo di Castel Volturno e l’Istituto “Santa Teresa del Bambino Gesù” di Salerno; per le scuole secondarie di I grado, l’Istituto Comprensivo “A. Maiuri” di Pompei (diretto dalla professoressa Maria Rosaria Marulo) e l’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” di Salerno; per le scuole secondarie di II grado, l’Istituto “G. Siani” di Casalnuovo e il Liceo scientifico “E. Fermi” di Aversa.

Il progetto Fisco e Scuola, nato nel 2004 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mira a diffondere tra le giovani generazioni la cultura della legalità fiscale. In Campania ogni anno i funzionari dell’Agenzia incontrano mediamente più di cinquanta scuole primarie e secondarie con iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Soddisfazione espressa dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, per il riconoscimento attribuito all'Istituto "Maiuri". Il primo cittadino non solo si è impegnato a realizzare il progetto vincitore, che consiste nella riqualificazione della “Fonte Salutare” ma anche a rendere protagonisti i ragazzi della fase progettuale.

"Convocherò personalmente i ragazzi affinché collaborino con l'ufficio tecnico comunale per redigere il progetto, in corso, arricchendolo con le idee meritevoli della vittoria”, ha detto Lo Sapio. E proprio dalla sala “Enaudi” della sede dell'Agenzia delle Entrate di Napoli di via Montedonzelli, il sindaco ha annunciato che riporterà al Comune il “sindaco dei ragazzi”.