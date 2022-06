A cura della Redazione

Presentata la rassegna “R…Estate a Pompei”, eventi e spettacoli che animeranno la stagione estiva nella città mariana.

La musica, prima di tutto. Ma anche tanto divertimento con il cabaret. Da giugno a settembre, saranno tanti gli appuntamenti in cartellone, illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Carmine Lo Sapio a Palazzo de Fusco nella mattinata di sabato 18 giugno.

Si comincia il prossimo weekend, con il “Pompeii Young Festival", promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili guidato da Michele Troianiello, e si arriva fino a settembre, con “Pompei Street Art Festival” che si svilupperà tra il cuore della città moderna e quella antica, grazie ad una convenzione che, a breve, sigleranno il Comune e il Mic (Ministero della Cultura), attraverso il Parco Archeologico, nella prima estate davvero aperta, dopo il Covid.

L’appuntamento clou sarà il 27 luglio con il “capodanno dell’estate” sulle note di Mario Biondi: un bianco con la voce nera.

“R... Estate a Pompei” è stata organizzata per celebrare tutti insieme la voglia di ripartenza ed il bisogno di normalità, la voglia di ritrovarsi, di condividere, di riappropriarsi del proprio tempo e spazio di svago e leggerezza. Dopo il “grande buio” rappresentato dalla pandemia, finalmente tornano le luci e i colori della normalità.

“Gli eventi sono il motore dell’economia di una città turistica - ha spiegato il sindaco Lo Sapio -. Per la prima volta, nella storia politica della città, sarà la nuova Pompei ad organizzare eventi di richiamo per il turismo internazionale. Per chi ha sempre da fare critiche disfattiste e non costruttive dico che: investire negli eventi non è spendere. Se il Comune avesse la possibilità economica di investire milioni di euro per gli eventi, procederei senza alcun indugio. Le amministrazioni che non investono nel campo della promozione turistica - con clude il primo cittadino - sono fallimentari”.

Pop, rock, jazz, classica e cabaret, non mancherà nulla. Gli eventi entreranno nel vivo già dal prossimo weekend. Il 24, 25 e 26 giugno con “Pompeii Young Festival 2022”, dove sarà dato ampio spazio ai giovani. “I giovani sono la priorità della mia amministrazione”, ha ribadito il sindaco. La kermesse partirà il 24 giugno, venerdì, con il Festival del Cabaret presentato da Gigi e Ross, con la partecipazione di Paolo Caiazzo, che sarà il padrimo della serata. A seguire, alle ore 23, la Notte Bianca. Sabato 25 (ore 21.30) sarà la volta delle esibizioni delle band musicali del territorio (ore 18.30). Alle 21, Luca Sepe con il suo show. Il 26 giugno, protagonista Francesco Cicchella (ore 21)

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

11 luglio - Umberto Tozzi;

14, 15 e 16 luglio - “Pompei INN… Jazz" con Gianluca Guidi e Tullio De Piscopo;

27 luglio - Mario Biondi;

6 agosto e 28 agosto - Artemus;

9 settembre - Eugenio Bennato;

23, 24 e 25 settembre - “Pompei Street Art Festival”, dal cuore della città moderna a quello della città antica… lungo un filo di emozioni e suggestione.