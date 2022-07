A cura della Redazione

Un nuovo servizio di mobilità turistica a Pompei. E' stato presentato questa mattina, a Palazzo de Fusco, nel corso di una conferenza stampa, il "trenino lillipuziano", che collegherà la città antica a quella moderna, in un tour per i visitatori che ogni giorno frequentano la cittadina mariana per gli Scavi e il Santuario.

Dal primo agosto il trenino, ribattezzato Pompei City Train - lungo 11 metri e di colore rosso-nero-oro come quelli dell'Antica Pompei -, partirà da Porta Stabia fino ad arrivare a Porta Marina Inferiore. Poi, passando da piazza Anfiteatro, giungerà al capolinea adiacente il Santuario. Un tour nel quale i viaggiatori verranno accompagnati dalla descrizione dei luoghi attraverso un "avatar" multimediale (disponibili varie lingue), seguendo dal proprio smartphone le indicazioni sulle varie tappe di questo breve ma intenso viaggio, sia fisico che simbolico nel passato.

"Il trenino turistico unirà la città antica con quella nuova sviluppando l’economia del nostro territorio - ha evidenziato il sindaco Carmine Lo Sapio -. Sarà un servizio utilissimo per i turisti. Potrebbe sembrare un ‘giocattolo’, invece andrà a razionalizzare anche gli altri servizi di mobilità quali taxi, bus ed NCC".

Il servizio sarà assicurato dalla cooperativa San Giovanni, che si è aggiudicata la manifestazione d’interesse bandita dal comune di Pompei per il relativo affidamento. "Avevo un sogno - ha detto la dottoressa Cara Cipriano, presidente consiglio di amministrazione della cooperativa - che consisteva nel creare qualcosa di meraviglioso per la mia città dove ho vissuto fino a 28 anni prima di trasferirmi a Sorrento, ma sempre con Pompei nel cuore. Le cooperative non possono ripartire gli utili e per questo motivo i proventi del servizio saranno investiti per sviluppare il turismo cittadino e per iniziative sociali come la ‘San Giovanni Lab resto al sud’, che offrirà opportunità di lavoro ai giovani del territorio".