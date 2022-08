A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato, nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, un servizio a largo raggio sulle principali vie di accesso al sito archeologico di Pompei.

Sanzionati 4 autisti di taxi e NCC per violazioni al codice della strada e alle ordinanze comunali che disciplinano il trasporto nell’area sottoposta a tutela.

Multe anche a 7 esercizi commerciali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari avevano posizionato senza autorizzazione, in spazi comunali, totem pubblicitari e tavolini con sedie per la consumazione di cibi e bevande.