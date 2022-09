A cura della Redazione

Lo Street Art Festival anche nel Parco Archeologico di Pompei. Dal 22 al 24 settembre, 4 street artist (l’argentino Max Bagnasco, il canadese Ben Johnston, l’olandese Gomad e l’iraniana Run) porteranno la loro creatività nel sito di Pompei, lungo via dell'Abbondanza con dei live painting show, nell’ambito dello protocollo sottoscritto tra Comune e Direzione del Parco.

L’antica Pompei, sede naturale di bassorilievi, dipinti e graffiti, ritroverà così, attraverso le opere moderne dei quattro street artist, un filo conduttore che neanche i secoli hanno potuto interrompere con un salto temporale di oltre 2000 anni.

Non solo arte, però. Giovedì 22 settembre, serata di musica in piazza Schettini con il dj set di Daddy G dei Massive Attack, Pier Paolo Porcari degli Almamegretta e Filo Q. L'inizio è alle ore 21. Per assistere occorre prenotare il biglietto (gratuito) on line, sul sito pompeistreetfestival.it.