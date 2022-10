A cura della Redazione

Giovedì 8 ottobre, a Pompei, si disputerà la gara podistica amatoriale Memorial Mena Trapani, organizzata dal Movimento Sportivo Bartolo Longo con il Patrocinio del Comune mariano.

La partenza è alle ore 17.05, subito dopo quella della gara competitiva di 10,3 km, da via Aldo Moro, nei pressi del parco del Bambino.

Per informazioni è possibile contattare il numero: 3381052494. L'iscrizione per gli adulti è di 2 euro e verranno effettuate tutti giorni, presso la Parrocchia di San Giuseppe, all’email [email protected] ed il giorno 8 dalle ore 16,00 fino alle ore 16.45, presso il piazzale della chiesa.

Possono partecipare anche i bambini, il percorso si sviluppa su un tracciato di 1,5 km.

Il ricavato verrà interamente riservato alle attività sportive che verranno organizzate in parrocchia. A tutti i partecipanti verrà consegnate all’arrivo la medaglia ricordo, offerta dalla famiglia della compianta prof. Mena Trapani.

IL PERCORSO

Partenza Via Aldo Moro, via Antonio Morese, giro intorno rotonda e ritorno, a destra via Aldo Moro I traversa, a sinistra via Moregine, a sinistra via Aldo Moro II traversa, via Aldo Moro. A destra arrivo Parco del Fanciullo.