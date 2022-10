A cura della Redazione

Incendio nella notte in una struttura in disuso a Pompei, situata in via Lepanto, che un tempo ospitava una casa di riposo.

Le fiamme hanno avvolto la palazzina e sono poi state domate dai vigili del fuoco giunti sul posto unitamente ai carabinieri.

Al primo piano vi era un senza fissa dimora che aveva trovato rifugio nell'edificio. Fortunatamente, i pompieri e i militari lo hanno fatto uscire prima che le fiamme avvolgessero i locali.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. La struttura è stata posta sotto sequestro.