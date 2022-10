A cura della Redazione

I consiglieri comunali di Pompei di “Italia Viva”, Salvatore Caccuri, recentemente nominato coordinatore cittadino, e Mario Estatico, attraverso un comunicato invitano il sindaco Carmine Lo Sapio a valutare la possibilità di costituire una “Fondazione Pompei”, strumento per mettere in campo, così come recita il comunicato, “un’azione coerente e di alto profilo capace di portare una ricaduta economica e sociale ai nostri cittadini”.

I due consiglieri, partendo dalla ritrovata vitalità dell’afflusso turistico in città, chiedono “una programmazione chiara e precisa su quella che deve essere l’identità turistica del nostro territorio, purtroppo oggi manchevole su molti aspetti”.

“La recente presenza della nostra Città ad uno dei più importanti eventi fieristici sul turismo, come la TTG di Rimini – si legge nel comunicato -, con la compartecipazione delle tre realtà istituzionali che caratterizzano il nostro territorio, vale a dire il Parco archeologico, il Santuario della Beata Vergine del Rosario e il Comune di Pompei, conferma quanto appena detto. Un territorio che registra più di quattro milioni di visitatori all’anno non può perseguire una politica provinciale in campo turistico, operando a macchia di leopardo.

Bisogna partire dai punti di forza della nostra Città con il supporto della ricerca e dell’agire scientifico, per costruire una programmazione univoca che mette in dialogo tutte le istituzioni territoriali”.

Da qui l’invito all’attuale Amministrazione, in particolare al Sindaco Carmine Lo Sapio, a interrompere questo modo di agire, coinvolgendo le forze politiche di maggioranza e minoranza ad una seria riflessione sull’argomento.

“Non possiamo rischiare di perdere il treno delle opportunità che il PNRR ci offre – conclude il comunicato -, come è già accaduto con il Grande Progetto Pompei e altre misure di finanziamento che in passato hanno trovato la politica locale del tutto impreparata".